Αρντά Τουράν: «Σαν πατέρας μου ο Τερίμ, αδέρφια μου οι Αταμάν και Όσμαν, ξέρω τη Θύρα 13»!

Ο Αρντά Τουράν εξήγησε πως «όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλες τις πτυχές και τα στοιχεία του παιχνιδιού», αλλά έδειξε πανέτοιμος και απόλυτα διαβασμένος για κάθε διαφορετικό σενάριο το οποίο θα εκτυλιχθεί στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ, το βράδυ της Πέμπτης, στο πρώτο ματς με τους «πράσινους» για τα προκριματικά του Europa League.

Τι είπε για τον Φατίχ Τερίμ και την επαφή τους, τη σχέση του με τους Αταμάν και Όσμαν, τη Θύρα 13, την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του «τριφυλλιού», αλλά και τις... παγίδες με τους Τετέ και Πελίστρι!

Αναλυτικά:

Καλησπέρα σε όλους. Σεβόμαστε τον Παναθηναϊκό, την κουλτούρα του, τους οπαδούς του και το γήπεδό του. Θα είμαστε έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα με όλα αυτά κατά νου και θα είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας στο γήπεδο χωρίς να κάνουμε πίσω. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, επειδή έχουν έμπειρους παίκτες που είναι εξαιρετικοί στην κίνηση. Θα διατηρήσουμε αυτόν τον σεβασμό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τη δυναμική μας στο γήπεδο και να χρησιμοποιήσουμε τους νεαρούς παίκτες μας. Νομίζω ότι θα είναι ένας καλός αγώνας και για τις δύο ομάδες, αλλά ακόμα κι αν πάρουμε το πλεονέκτημα στον πρώτο αγώνα, θα καταλάβουμε ότι αυτός ο αγώνας αποτελείται από δύο αγώνες και θα προσπαθήσουμε να κατανείμουμε τις δυνάμεις μας για ολόκληρο το 90λεπτο ανάλογα.

Η ερώτησή μου αφορά το στυλ και το μοντέλο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Η Μπεσίκτας είναι κυρίως γνωστή για την πολύ καλή της μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Πώς θα περιγράφατε τον Παναθηναϊκό; Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της ομάδας;

Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα και δεν μπορώ να σας δώσω όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ότι είναι αποτελεσματικοί λόγω των σέντρων τους από τα άκρα. Μερικές φορές προσπαθούν να ελέγξουν την μπάλα. Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο έντασης, μπορούν να ενεργήσουν με διαφορετικούς τρόπους και προετοιμάζουμε κάθε παίκτη μας ανάλογα. Για παράδειγμα, αν ο Τέτε παίζει στη δεξιά πτέρυγα, θα κινείται πιο συχνά προς τα μέσα.

Αν είναι ο Πελίστρι, θα χρησιμοποιεί περισσότερο την πτέρυγα. Έτσι, η τακτική τους και οι περιοχές όπου θα παίζουν οι παίκτες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τους επιλεγμένους παίκτες. Και, φυσικά, οι αμυντικοί τους συχνά συμμετέχουν στην επίθεση και κάνουν πολλές σέντρες. Είμαστε έτοιμοι για όλες τις καταστάσεις του παιχνιδιού. Έτσι προσπαθούμε να χτίσουμε μια στρατηγική για τον αγώνα, γιατί όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλες τις πτυχές και τα στοιχεία του παιχνιδιού.

Έχετε ήδη παίξει με μια ομάδα από τη χώρα σας, με την Μπεσίκτας, και τώρα αντιμετωπίζετε μια ομάδα που προηγουμένως είχε επικεφαλής τον Τούρκο προπονητή Φατίχ Τερίμ. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει ένας άλλος Τούρκος προπονητής στο μπάσκετ - ο Εργκίν Αταμάν. Είπατε ότι είστε εξοικειωμένοι με την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα ελληνικά γήπεδα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν παρακολουθείτε το μπάσκετ και έχετε δει πώς συμπεριφέρονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ειδικά τώρα που ο Αταμάν ηγείται της ομάδας; Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ατμόσφαιρας;

Καταρχάς, επειδή είμαι Τούρκος, γνωρίζω πολύ καλά πώς είναι αυτή η ατμόσφαιρα. Επίσης, από τον Φατίχ Τερίμ, πήρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ενέργεια και την ομορφιά των ντόπιων οπαδών. Από τα ονόματα που αναφέρατε, ο Φατίχ Τερίμ είναι σαν πατέρας για μένα, και ο Εργκίν Αταμάν είναι σαν μεγαλύτερος αδερφός. Ήμουν μάλιστα σε αυτό το γήπεδο κατά τη διάρκεια των πλέι οφ, δίπλα στον πάγκο. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά τη Θύρα 13, την ενέργειά τους και πόσο υπέροχοι είναι αυτοί οι οπαδοί. Είναι ωραίο να παίζεις ποδόσφαιρο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και μπροστά σε τέτοιους οπαδούς.

Και αν έχουμε την ευκαιρία, θα ήθελα πολύ να σας φιλοξενήσω σε μια τέτοια ατμόσφαιρα στην Ουκρανία κάποια μέρα. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά τον μπασκετμπολίστα Τσέντι Οσμάν, είναι σαν αδερφός μου. Από αυτόν, έμαθα επίσης για το πάθος των ντόπιων οπαδών. Το ποδόσφαιρο είναι όμορφο με οπαδούς, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Και αντί να φοβόμαστε μια τέτοια ατμόσφαιρα, προσπαθούμε να το απολαύσουμε και να το αντιληφθούμε ως εμπειρία. Αντί να παίζουμε σε άδεια γήπεδα χωρίς οπαδούς, νομίζω ότι είναι μια σπουδαία εμπειρία για εμάς να παίζουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Και νομίζω ότι είναι υπέροχο που οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τόσο γνωστοί και χαίρουν μεγάλης εκτίμησης σε όλο τον κόσμο.

Η ερώτησή μου αφορά τον Kevin. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στην ομάδα σας, αλλά δεν θα παίξει αύριο. Τι μπορείτε να πείτε για αυτήν την κατάσταση;

Ο Kevin είναι πολύ σημαντικός για εμάς, το ξέρω αυτό, αλλά για μένα όλοι οι παίκτες μου είναι πολύ σημαντικοί. Έχουν το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας. Ωστόσο, ο Kevin είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για τις επιθετικές μας αποφάσεις. Τον αγαπώ ως αδερφό, όχι μόνο ως παίκτη. Αν δεν είναι μαζί μας, είναι λυπηρό, αλλά ανυπομονούμε για την επιστροφή του. Θα συμβεί αρκετά γρήγορα, αλλά το κύριο πράγμα είναι ότι είναι έτοιμος. Μόλις είναι έτοιμος, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτόν. Άλλωστε, δεν γνωρίζω τις ακριβείς πληροφορίες, οι γιατροί ξέρουν καλύτερα από εμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Πραγματικά σημαντικό. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε μόνο τον αυριανό αγώνα. Και ο Kevin σκέφτεται επίσης αυτό το παιχνίδι, αν και δεν είναι εύκολο για αυτόν.

Έχετε ήδη γράψει ιστορία στη Σαχτάρ, γίνοντας ο νεότερος προπονητής της ομάδας στο ουκρανικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι είστε ήδη ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Τι έχετε μάθει ως προπονητής σε αυτό το διάστημα στην Ουκρανία, στη Σαχτάρ; Και θα μπορούσατε να συνοψίσετε σύντομα αυτή την περίοδο στην ομάδα; Και επίσης, ίσως, λίγα λόγια για την πρώτη σας εμπειρία να διασχίσετε τα σύνορα για έναν εκτός έδρας αγώνα;

Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα ο νεότερος προπονητής που κέρδισε με τη Σαχτάρ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε κερδίσει ακόμα τίποτα. Αν υπάρχει κάτι να κερδίσουμε, θα συμβεί στο τέλος. Ταυτόχρονα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο, την ενέργεια και το παιχνίδι των παικτών μου. Δεν νομίζω ότι είμαι ακόμα έμπειρος προπονητής, αλλά μπορώ να πω ότι έχω μεγάλη εμπειρία από νίκες και ήττες στον αθλητισμό. Και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους παίκτες μου σε αυτό. Ανεξάρτητα από το αν κερδίσουμε ή χάσουμε, θα τους φερθώ το ίδιο - ως ανθρώπους. Άλλωστε, όλοι μπορούν να είναι καλοί προπονητές όταν όλα πάνε καλά. Αλλά το κυριότερο είναι να παραμένεις καλός απέναντι στους παίκτες σου όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, να διατηρείς την εμπιστοσύνη και να είσαι πιστός ο ένας στον άλλον στις δύσκολες στιγμές Όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων.

Ειλικρινά, είναι πολύ λυπηρό και πολύ δύσκολο, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως δικαιολογία. Κάθε φορά που διασχίζουμε τα σύνορα, βιώνω έντονα συναισθήματα επειδή σκέφτομαι πολλές ιστορίες που σχετίζονται με τις τρέχουσες συνθήκες. Είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Στο τέλος, οι άνθρωποι είναι αυτοί που υποφέρουν - οι νέοι, τα παιδιά. Κάθε φορά που διασχίζουμε τα σύνορα, δεν θα βρούμε δικαιολογία για αυτό, αλλά θα επικεντρωθούμε μόνο στα θετικά. Το θετικό είναι ότι φοράμε μπλουζάκια της Σαχτάρ και κάνουμε κάτι για να φέρουμε χαρά στους ανθρώπους. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Σκεφτόμαστε μόνο να κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους και να τελειώσουμε αυτή την ιστορία όσο το δυνατόν καλύτερα. Επίσης, δεν ήταν εύκολο στο Τερνόπιλ να περπατήσουμε στην πόλη και να δούμε όλες αυτές τις φωτογραφίες νέων.

sportfm.gr