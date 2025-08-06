Επίσημα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με το «13» ο Γιώργος Βαγιαννίδης!
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη, που φυσικά πήρε το «13» στη φανέλα και παραμένει, μεν, στα πράσινα, αλλά ανοίγει επίσημα τα «φτερά» του στην Πορτογαλία.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβώνας με τις απολαβές του να κυμαίνονται περίπου στα 1,2-1,3 εκατ. ευρώ.
Now, Lisbon means more. It means home.— Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2025
Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z