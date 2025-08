Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ζαρουρί

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Ανάς Ζαρουρί προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Το Gazzetta τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο!



Πάτησε... Ελλάδα ο Ανάς Ζαρουρί. Ο 24χρονος Μαροκινός εξτρέμ έκανε το ταξίδι για την χώρα μας και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα (προσγειώθηκε στις 00.33πμ στο «Ελ Βενιζέλος») προκειμένου να τελειώσει το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία για την απόκτησή του επετεύχθη από τους «πρασίνους» το πρωί του Σαββάτου, όπως ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta, το οποίο ήταν εκείνο που πρώτο ανέφερε πως το συγκεκριμένο όνομα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην λίστα.

Το «τριφύλλι» δούλεψε πυρετωδώς ώστε να κλείσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα deal τόσο με τον Ζαρουρί όσο και με τον Μπουτά προκειμένου να ενσωματωθούν εκείνοι το συντομότερο δυνατόν στην ομάδα και ο Παναθηναϊκός να προλάβει να τους δηλώσει εγκαίρως στην λίστα για τα κρίσιμα ματς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ανάς Ζαρουρί έρχεται στους «πρασίνους» ως δανεικός για ολόκληρη την φετινή σεζόν ενώ η συμφωνία εμπεριέχει και μία οψιόν αγοράς, η οποία δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και το ύψος της φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα μεταβεί τώρα στο ξενοδοχείο και την Κυριακή (03/08) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από το «τριφύλλι».

Το who is who του Ζαρουρί

Ο Ανάς Ζαρουρί γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2000 στο Μέχελεν του Βελγίου, αλλά έχει καταγωγή από το Μαρόκο κι εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της βόρειας Αφρικής.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μέχελεν και πέρασε ακόμα από την Ακαδημία της Ζούλτε Βάρεγκεμ και της Λόμελ πριν καταλήξει στη Σαρλερουά. Στη συγκεκριμένη ομάδα την 1η Φεβρουαρίου 2021, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών κι επέστρεψε ως δανεικός στη Λόμελ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ζαρουρί μέτρησε 44 ματς με 7 γκολ και μία ασίστ στη Σαρλερουά και στις 30 Αυγούστου 2022 τον απέκτησε έναντι 4,2 εκατ. ευρώ η Μπέρνλι με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο κι έπαιξε στην Championship.

Γρήγορα έγινε αγαπητός στους φιλάθλους χάρη στο εντυπωσιακό του στυλ παιχνιδιού κι απέκτησε δικό του σύνθημα στη μελωδία του Heartbeat. Σκόραρε το πρώτο του γκολ για την Μπέρνλι στη νίκη με 4-0 επί της Σουόνσι στις 15 Οκτωβρίου 2022. Σημείωσε το δεύτερο και τρίτο γκολ στη νίκη της Μπέρνλι επί της Μπόρνμουθ στον τρίτο γύρο του FA Cup τον Ιανουάριο του 2023, ενώ στις 11 Αυγούστου 2023 αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στον πρώτο του αγώνα στην Premier League, εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Συνολικά, με τη Μπέρνλι μέτρησε 49 ματς, 10 γκολ και 9 ασίστ.

Την 1η Φεβρουαρίου 2024 ο Ζαρούρι μετακόμισε ως δανεικός στη Χαλ για το υπόλοιπο της σεζόν 2023-24 κι έκανε το ντεμπούτο του στις 3 Φεβρουαρίου στη νίκη με 1-0 επί της Μίλγουολ. Πέντε λεπτά μετά την έναρξη, το δεξί του σουτ βρήκε το δοκάρι και ο Τζέιντεν Φιλογκέν σκόραρε στην επαναφορά. Στις 20 Φεβρουαρίου σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη Χαλ, στη νίκη με 2–1 επί της Σαουθάμπτον εκτός έδρας. Στις 21 Μαΐου 2024, η Μπέρνλι ανακοίνωσε πως ο παίκτης θα επέστρεφε μετά τη λήξη του δανεισμού. Στη Χαλ είχε 12 αγώνες και 2 ασίστ.

Στις 22 Αυγούστου 2024 πήγε στη Γαλλία για τη Λανς, έναντι 5 εκατ. ευρώ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Φυσικά δεν αγωνίστηκε στα ματς με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Conference League.

Ο Ζαρουρί υπήρξε μέλος των εθνικών ομάδων νέων του Βελγίου μέχρι την U21. Στις 16 Νοεμβρίου 2022, προσκλήθηκε επίσημα στην εθνική ομάδα του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, αντικαθιστώντας τον τραυματία Αμίν Χαρίτ μία εβδομάδα πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Έμεινε σε όλα τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον πάγκο και στις 17 Νοεμβρίου έκανε το ντεμπούτο του σε φιλικό αγώνα απέναντι στη Γεωργία. Μέχρι στιγμής έχει 4 συμμετοχές στην εθνική Μαρόκου.

