Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος είναι το μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»

Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει Ευρωμπάσκετ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δηλώνει για μια ακόμα φορά «παρών», χωρίς όμως να έχει μπει ακόμα στις προπονήσεις της ομάδας του Σπανούλη.

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς, ο οποίος δεν αποκλείεται να αγωνιστεί στο επερχόμενο φιλικό της Εθνικής με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ξανά για τη μεγάλη θέλησή του να φτάσει φέτος μέχρι την κατάκτηση ενός μεταλλίου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό του!

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Greek Freak!

