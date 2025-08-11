Η Φούλαμ κατέθεσε νέα πρόταση στην Σαχτάρ για τον Κέβιν!

Ο 22χρονος εξτρέμ αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της Σαχτάρ, έχοντας ήδη τέσσερα γκολ και 2 ασίστ σε τρεις συμμετοχές την φετινή σεζόν, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον με τις εμφανίσεις του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φούλαμ μετά την πρώτη αρνητική απάντηση που εισέπραξε από την Σαχτάρ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, επανήλθε με νεότερη βελτιωμένη πρόταση.

Η νέα πρόταση των Άγγλων είναι στα 37 εκατομμύρια συν μπόνους, με τους Ουκρανούς, ωστόσο να επιμένουν στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για την πώληση του 22χρονου μεσοεπιθετικού.

sdna.gr