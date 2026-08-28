Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ ο Βίτορ Καρβάλιο

To όνομα του Βίτορ Καρβάλιο επιστρέφει στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, λίγους μήνες μετά το πρώτο ενδιαφέρον των «ασπρόμαυρων» για τον Βραζιλιάνο μέσο της Μπράγκα.

Ο Δικέφαλος είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του από τον περασμένο Μάιο, όταν είχε προσεγγίσει την πορτογαλική ομάδα προκειμένου να ενημερωθεί για τα δεδομένα μιας πιθανής μεταγραφής. Η υπόθεση δεν προχώρησε τότε, ωστόσο το όνομα του Καρβάλιο βρίσκεται εκ νέου στο κάδρο τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, μπορεί να δώσει δύναμη και ένταση στον άξονα και βρίσκεται στην Μπράγκα από το καλοκαίρι του 2023, όταν αποκτήθηκε από τη Ζιλ Βισέντε. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ το συμβόλαιό του με την Μπράγκα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκληρώνουν τη μεγάλη επένδυση με την απόκτηση του 20χρονου Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν, ωστόσο ο Σέρβος αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ.

Ο Καρβάλιο είναι περισσότερο παίκτης του «έξι», με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη εμπειρία, συνεπώς η επαναφορά της περίπτωσής του δεν συνδέεται αγωνιστικά με την απόκτηση του Ούγκρεσιτς.

Το όνομα του Βραζιλιάνου, πάντως, έχει παίξει έντονα στην ελληνική αγορά. Μόλις πριν από λίγες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα για νέο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ο οποίος επίσης είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του στο παρελθόν.

gazzetta.gr