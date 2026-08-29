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ΑΕΚ: Λίγες αλλαγές με Κηφισιά, οι παίκτες που διεκδικούν θέση στην 11άδα

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Λίγες αλλαγές με Κηφισιά, οι παίκτες που διεκδικούν θέση στην 11άδα

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με την Κηφισια

Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο ολοκληρώνει η ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να χτίσουν σερί με τις νίκες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχοντας να αντιμετωπίσει κατά σειρά Άρη (εντός), Αστέρα AKTOR (εκτός) μετά την ομάδα του Λέτο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δύσκολα θα κάνει πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης. Εκτιμάται ότι τα νέα πρόσωπα θα είναι δύο με τρία το πολύ στην αναμέτρηση της Κυριακής (30/8, 21:00), με τους Βιτάλις, Ζουμπκόφ να είναι εκείνοι που διεκδικούν θέση στο σχήμα του Σέρβου τεχνικού. Ο Κάιρινεν αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι κόντρα στη Λέφσκι και ίσως αγωνιστεί ο Ούγγρος, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Επιπλέον, μπορεί να πάρει λιγότερο χρόνο ο Μάγερ, που ήταν απολαυστικός κόντρα στους Βούλγαρους.

Ο Σέρβος τεχνικός ξέρει πολύ καλά ότι έχει βάθος η ομάδα του, αλλά λογικά θα θελήσει να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη συνοχή της, από τη στιγμή που το προσεχές διάστημα το πρόγραμμα δεν θα είναι βαρύ για την πρωταθλήτρια.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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