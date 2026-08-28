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«Πρόταση 9 εκατ. ευρώ από Ολυμπιακό για τον Πάμπλο Γκαρθία»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πρόταση 9 εκατ. ευρώ από Ολυμπιακό για τον Πάμπλο Γκαρθία»

Δημοσίευμα από την Ισπανία αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός προσφέρει εννέα εκατομμύρια ευρώ στη Μπέτις για το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου Ισπανού εξτρέμ, Πάμπλο Γκαρθία.

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτηση ενός δεξιού εξτρέμ πριν από το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου κι όσο η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας δεν έχει τελεσιδικήσει, στον Πειραιά φαίνεται πως έχουν ανοιχτά τα ραντάρ και για εναλλακτικές περιπτώσεις.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου της «Marca», Ματέο Μορέτο, ο οποίος βάζει στο κάδρο για τους Ερυθρόλευκους και το όνομα του Πάμπλο Γκαρθία της Μπέτις. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ο Ολυμπιακός προσφέρει στη Μπέτις το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου δεξιού εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται και στην U21 της εθνικής Ισπανίας.

Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από μια υποσχόμενη σεζόν με τη φανέλα των Βερδιμπλάνκος με απολογισμό εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε 34 συμμετοχές, με τη Μπέτις να δρα προνοητικά και να υπογράφει μαζί του νέο συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2025 με διάρκεια έως το 2029.

Τη φετινή σεζόν ο Πάμπλο Γκαρθία έχει ξεκινήσει δυναμικά στη La Liga με γκολ τη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στη Βαλένθια, αν και αθροιστικά έχει καταγράψει 28 αγωνιστικά λεπτά σε δυο παρουσίες.

gazzetta.gr

 

 

Κατηγορίες

Super League

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