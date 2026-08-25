Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν»

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, χαρακτήρισε τη ρεβάνς των Play Off του UEFA Champions League απέναντι στους Βούλγαρους το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως η Ενωση θα εμφανιστεί έτοιμη για να πάρει την πρόκριση.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσα:

Αν το αποτέλεσμα μπορεί να φτιάξει τη σεζόν: «Είναι το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι το όνειρο κάθε παίκτη να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και ο κόσμος, το περιμένουμε κι εμείς, θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο. Πιστεύω στην ομάδα μου, έχουμε προπονηθεί πολύ καλά, ελπίζω να έχει αίσιο τέλος όπως πέρυσι, το αξίζουμε και για όσα κάναμε πέρυσι αλλά και για όσα πέρασε ο σύλλογος τα τελευταία δυο χρόνια»

Για την περσινή του εμφάνιση με την Αντερλεχτ και αν εχει πίεση φέτος: «Μια λογική πίεση και άγχος πάντα υπάρχουν γιατί παίζουμε για το μεγαλύτερο επίπεδο, πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας»