Η Άρσεναλ ξεκαθάρισε ότι ο Θουμπιμέντι δεν πωλείται

Εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του Μαρτίν Θουμπιμέντι, καθώς η Άρσεναλ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σκοπό να πουλήσει τον Ισπανό, παρά τον υποβαθμισμένο του ρόλο τον τελευταίο καιρό.

Αναφέρεται ότι ο Μικέλ Αρτέτα έχει μειώσει το χρόνο συμμετοχής του 27χρονου, ώστε να διαχειριστεί τον βαρύ φόρτο εργασίας του μετά την περσινή σεζόν.

Ο Θουμπιμέντι βρέθηκε στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει κάτοικος Λονδίνου, και θα ανταγωνιστεί τους Λιούις-Σκέλι και Μπρούνο Γκιμαράες για μια θέση δίπλα στον Ντέκλαν Ράις.

sdna.gr