Το πρώτο... ημίχρονο της πρόκρισης: Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα

Μετά τη σημαντική πρόκριση επί της Ντιναμό Κιέβου, ο Δικέφαλος παραμένει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα υποδεχτεί αυτή τη φορά για τον 3ο προκριματικό την Άντερλεχτ.

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση, η οποία θα του δώσει άλλο... αέρα και αυτόματα την δυνατότητα να αγωνίζεται στην Ευρώπη μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 13 Αυγούστου στο Lotto Park των Βρυξελλών.

Αρχηγού παρόντος η χθεσινή τελευταία προπόνηση των ασπρόμαυρων στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να φωνάζει παρών μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της Δευτέρας. Ως εκ τούτου, μοναδικοί απόντες για τον Αλέσιο Λίσι οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σαρρής, Τσάλοβ και Άλι, με τον Σορετίρε να επιστρέφει στη λίστα και στην ενεργό δράση.

Αρκετές οι σκέψεις του Αλέσιο Λίσι ενόψει του πρώτου... ημιχρόνου, με τον Ιταλό τεχνικό να μας «συστήνεται», δείχνοντας από τα παιχνίδια με τη Ντιναμό πως ομάδα που κερδίζει δεν... αλλάζει. Δύσκολα θα χάσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα ο Παβλένκα, όπως και ο Κένι στα δεξιά, αλλά και ο Μιχαηλίδης στα στόπερ. Ερωτηματικό ο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας με τους Χατζηδιάκο-Ελουστόντο υποψήφιους, όπως και στ' αριστερά παίζεται η θέση μεταξύ Γκόμες και Μπάμπα.

Πιθανότερο δίδυμο στα χαφ το Σανταμαρία-Ζαφείρης, με τον Καμαρά να έρχεται από τον πάγκο, ενώ στο «δέκα» θα βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας. Στ' αριστερά εν τη απουσία του Άλι θα ξεκινήσει ο Τάισον, ενώ αν ο Ζίβκοβιτς είναι στο 100% θα είναι βασικός και αρχηγός. Δίλημμα στο φορ μεταξύ Μύθου και Γερεμέγιεφ.

Από πλευράς της η Άντερλεχτ ταξίδεψε με τον πρόεδρό της ως επικεφαλής της αποστολής και τον Βίτορ Μπρούνο να μην υπολογίζει στους μακροχρόνια τραυματίες Χάτεμπουρ, Καμαρά, Σαρδεγιά και Χέι. Με τον Κούσεμανς στο τέρμα οι Βέλγοι και πιθανότερη τετράδα στην άμυνα τους Μπιανκόν-Πετρό στα στόπερ και Αουγκούστινσον-Μάαμαρ στα άκρα της άμυνας. Κάνα, Σαλιμπά και Γιανσάνα στα χαφ με τον τελευταίο σε πιο προωθημένο ρόλο, πίσω από τον φορ Σικάν. Στα εξτρέμ οι Άμπρος-Ονία Σέκε, ενώ θέση βασικού διεκδικούν και οι Ενγκά-Άντμαν.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN. Πρώτος διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μπούσκετς Φερέρ, με τον Χαβιέ Ινγκλέσιας Βιλανουέβα στο VAR, και τον Χουάν Λουίς Πουλίδο Σαντάνα A VAR.

sdna.gr