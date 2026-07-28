Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Η Stoiximan Super League έκανε γνωστό το ακριβές πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για τη σεζόν 2026?27, με τρεις αναμετρήσεις να ανοίγουν την αυλαία το Σάββατο 22 Αυγούστου. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, αμφότερα στις 20:00, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο στις 22:00.

Την Κυριακή συνεχίζεται η δράση με το ΟΦΗ-Βόλος στις 19:30, τα Παναθηναϊκός-Κηφισιά και ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός στις 21:00, και το Παναιτωλικός-Asteras AKTOR στις 21:30. Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών ημερών θα ανακοινωθεί σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων.

sport-fm.gr