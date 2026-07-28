«Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει»: Σκληρή αντίδραση της UEFA στο πλάνο Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ!

Η UEFA αντέδρασε άμεσα και έντονα στο σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα των Times εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές. Η προοπτική εμπορικής αξιοποίησης της κορυφαίας διοργάνωσης έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την UEFA να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η «ψυχή» του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, ούτε να διαπραγματεύεται χωρίς πλήρη διαφάνεια. Κάλεσε όλες τις ομοσπονδίες, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες και τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του παιχνιδιού και πως δεν αποτελεί δικαίωμα της FIFA να το διαθέσει σε επενδυτές.

sport-fm.gr