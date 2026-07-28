Φεύγει με μετάλλιο από τη Γλασκώβη ο Μάριος Γεωργίου - Αργυρός στο δίζυγο!

Ο Κύπριος γυμναστής κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο.

Μιάμιση ώρα μετά το χάλκινο μετάλλιο του Νεόφυτου Κυριάκου στον τελικό του άλματος, που ήταν και το τρίτο της αποστολής μας στη Γλασκώβη, ήρθε και το τέταρτο!

«Δράστης» ο γνωστός... ύποπτος Μάριος Γεωργίου, ο οποίος στον τελικό του δίζυγου εκτέλεσε ένα σχεδόν τέλειο πρόγραμμα, με το μοναδικό του λάθος να έρχεται στην έξοδο με ένα μικρό βήμα στο πλάι! Ακόμα και έτσι έχασε για μόνο 200 βαθμούς το χρυσό μετάλλιο, δείγμα της δυσκολίας του προγράμματός του!

Αργυρό λοιπόν για τον πρωταθλητή μας με βαθμολογία 13.800! Είναι δε καιτο πρώτο αργυρό του Μάριου σε Κοινοπολιτειακούς μετά τα δύο χρυσά και τα πέντε χάλκινα στις προηγούμενες διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει!

Και είπαμε, με ελάχιστη παραπάνω τύχη ή προσοχή στην έξοδο, θα ήταν σίγουρα χρυσό! Ακόμα και αργυρό όμως, καλό είναι να μην ξεχνάμε και για τι διοργάνωση μιλάμε και ποιες χώρες έχει να αντιμετωπίσει η μικρή Κύπρος!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά τον Μάριο Γεωργίου και την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής για τη νέα μεγάλη επιτυχία του κορυφαίου γυμναστή της Κύπρου!