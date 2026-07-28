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Μπεργκ: «Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι αλλά είμαστε μία καλή ομάδα» (Σχόλιο για μεταγραφές)

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπεργκ: «Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι αλλά είμαστε μία καλή ομάδα» (Σχόλιο για μεταγραφές)

Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε για τον επαναληπτικό της Ομόνοιας με την Καϊράτ

Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του προπονητή της Ομόνοιας για τον αγώνα με την Καϊράτ στο Αλμάτι.

Διαβάστε όσα ειπώθηκαν από τον προπονητή των πρασίνων:

«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Το πρώτο ήταν ένα σκληρό παιχνίδι και δύσκολο με διαφορετικό χαρακτήρα λόγω της κόκκινης κάρτας. Ήμασταν ικανοί στο να έχουμε καλή απόδοση και να πάρουμε τη νίκη. Αυτός μας ικανοποιεί. Η Καϊράτ είναι καλή ομάδα και αύριο έχουμε το δεύτερο ημίχρονο την σειρά των αγώνων».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Τάνκοβιτς έπαιξε 35 λεπτά στο πρώτο ματς λόγω της κόκκινης, θα μπορούσε να παίξει περισσότερο. Ο Ντιονί είναι ακόμα πιο έτοιμος, ενώ ο Ουντουμπάτζο προπονείται με την ομάδα, είναι διαθέσιμος και θα δούμε».

Θα είναι πιο έτοιμη η ομάδα στον επαναληπτικό; «Ήμασταν έτοιμοι και για το πρώτο παιχνίδι, ήμασταν και άτυχοι. Στο έντεκα εναντίον έντεκα κάναμε αρκετά καλά πράγματα. Όταν μείναμε με δέκα ήταν δύσκολο κόντρα σε μια καλή και έμπειρη ομάδα. Κάναμε όμως καλά πράγματα και με δέκα παίκτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτούς τους αγώνες γιατί αντιμετωπίζουμε ομάδες υψηλού επιπέδου. Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι αλλά είμαστε κι εμείς μια καλή ομάδα».

Για το τι θα κάνει στο δεξί άκρο της άμυνας: «Θα δούμε πως θα καλύψουμε την θέση, αν θα παίξει ο Σίμιτς που έκανε καλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι, αν θα παίξει ο Οντουμπάτζο ή αν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού».

Αν είναι και πλεονέκτημα το γεγονός ότι η Καϊράτ είχε αρκετά παιχνίδια στα πόδια της υπό την έννοια ότι μπορούσε να την μάθει περισσότερο: «Γενικά στην ζωή πολλά τα βλέπουμε σαν πλεονέκτημα ή σαν μειονέκτημα. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Η Καϊράτ παίζει στην έδρα της, εμείς έχουμε ένα παιχνίδι στα πόδια μας, το πρώτο αλλά αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες».

Για τις μεταγραφές: «Δεν ξέρω αν θα έχουμε μεταγραφή στο επόμενο διάστημα... έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι εύκολο να βρούμε παίκτες που να μπορούν να βελτιώσουν την ομάδα περισσότερο. Η ομάδα μας, όταν ξεκινήσαμε πέρσι το καλοκαίρι, είναι σαφώς διαφορετική από φέτος. Η προσοχή μας είναι στον αγώνα, τη δεδομένη στιγμή δεν σκεφτόμαστε τις μεταγραφές. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και το παρακολουθούμε».

 

 

 

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