Εφόσον αδειοδοτηθεί, με αυτό το ματς θα «εγκαινιαστεί» ξανά το Τσίρειο.

Το Τσίρειο, δηλώθηκε ως έδρα τόσο της Καρμιώτισσας όσο και της Ε.Ν. Ύψωνα, όμως δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τις απαραίτητες άδειες.

Το εν λόγω στάδιο της Λεμεσού, έκλεισε τις πύλες για ποδοσφαιρικούς αγώνες στα τέλη του 2022 και εφόσον γίνουν τα βελτιωτικά έργα και τεθεί ξανά σε χρήση, τότε θα το «εγκαινιαστεί» ξανά στην πρεμιέρα.

Μάλιστα και οι δύο ομάδες παίζουν εντός. Η μεν Καρμιώτισσα με την Πάφος FC και η Ε.Ν. Ύψωνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Nα σημειωθεί πως, εφόσον δεν καταστεί δυνατό να πάρει την άδεια το Τσίρειο, τότε η Καρμιώτισσα θα αγωνιστεί στο στάδιο του Εθνικού Άχνας και η E.N.Ύψωνα στο «Αμμόχωστος».