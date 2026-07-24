Η Τσέλσι κάνει δικό της τον Λακρουά έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Μαξένς Λακρουά βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την Τσέλσι, καθώς ο Γάλλος αμυντικός αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο του συμβόλαιο με τους «Μπλε». Σύμφωνα με το «Athletic», η συμφωνία προβλέπει συνεργασία έως το 2032, ενώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει περίπου τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 26χρονος στόπερ είχε συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας μέχρι το 2029, όμως οι δύο πλευρές κατάφεραν τελικά να βρουν τη χρυσή τομή, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Λακρουά αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κρίσταλ Πάλας την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Οι εμφανίσεις του με τον αγγλικό σύλλογο του εξασφάλισαν και μια θέση στην αποστολή της Γαλλίας για το φετινό Μουντιάλ, όπου αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια με τους «Τρικολόρ».

Oι «αετοί» είχαν αποκτήσει τον 26χρονο στόπερ από τη Βόλφσμπουργκ το 2024, καταβάλλοντας περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον, απομένουν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση.

Οι Λονδρέζοι αναζητούσαν έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με το μέλλον των Μπενουά Μπαντιασίλ, Τόσιν Ανταραμπιόγιο, Γουέσλεϊ Φοφανά, Τρεβό Τσαλομπά, ο οποίος βρέθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Αγγλίας και Μαμαντού Σαρ στον σύλλογο να ενδέχεται να επηρεαστεί από την άφιξη ενός νέου στόπερ και από το αν θα είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν στην ιεραρχία της ομάδας.

athletiko.gr