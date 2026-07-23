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Πέρασε με διπλό από το Πακς ο Παναθηναϊκός και πήρε προβάδισμα πρόκρισης

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέρασε με διπλό από το Πακς ο Παναθηναϊκός και πήρε προβάδισμα πρόκρισης

Ντεμπούτο με το δεξί για τον Νίστρουπ.

Με στιβαρή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έφυγε με νίκη 2-1 απ’ το «Paksi FC Stadion» κόντρα στην Πάκσι στο πρώτο παιχνίδι για τον Β’ προκριματικό του Conference League και πλέον έχει φέρει στα δικά του χέρια την υπόθεση-πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30/7, 21:30) στο ΟΑΚΑ.

Το αυτογκόλ του Βας στο 39’ και το γκολ του Αντίνο στο 56’ έδωσαν «αέρα» δύο τερμάτων για τους πράσινους που έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να φτάσουν σε μία πιο ευρεία νίκη, με την Πάκσι να μειώνει στο 71’ με τον Μπόντε.

Απέναντι σε μία ομάδα η οποία πήγε το παιχνίδι σε physical καταστάσεις απ’ το πρώτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη -διπλή- ευκαιρία του στο 8’, όταν ο Γιάγκουσιτς και στη συνέχεια ο Αντίνο είδαν τα πλασέ τους να σταματούν πάνω στα κορμιά των αμυντικών της Πάκσι, ενώ είχαν πορεία προς το τέρμα.

Στο 18’ ο Παπ βρέθηκε σε θέση βολής από σέντρα του Ζέκε, αλλά πλάσαρε άουτ, ενώ στο 19’ από γύρισμα του Τσάπρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Αντίνο πλάσαρε από πλάγια θέση, αλλά ο Κόβατσικ απέκρουσε με το δεξί του χέρι σε κόρνερ.

Στο 25’ η ατομική ενέργεια του Τεττέη τον έφερε μέσα στην περιοχή αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 38’ η κεφαλιά του Αντίνο από τη σέντρα του Καμαρά πέρασε άουτ.

Στην αμέσως επόμενη φάση (39’) ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Οι παίκτες του κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα κι ο Ζαρουρί έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα στο πίσω δοκάρι, με τον Γκάμπορ Βας να την στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να αποκρούσει για το 1-0 του «τριφυλλιού».

Στο 45’ από τρομερή προσπάθεια του Αντίνο, ο Τεττέη βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε λίγο άουτ, ενώ στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο διεθνής φορ έχασε άλλη μία ευκαιρία στο 49’ πλασάροντας άουτ αν και βρέθηκε μόνος του στην περιοχή μετά την ασίστ του Αντίνο.

Στο 56’ ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ, όταν μετά από νέα καλή κυκλοφορία, η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο ο οποίος πλάσαρε άψογα μέσα απ’ την περιοχή κι έκανε το 2-0 για τους «πράσινους». Ο β’ βοηθός έδειξε αρχικά οφσάιντ (που δεν υπήρχε στη φάση), όμως ο διαιτητής Μπίλμπιγια πήρε «πάνω» του τη φάση κι έδειξε τη σέντρα, κατακυρώνοντας το γκολ.

Δύο λεπτά μετά ο Κόβατσικ έκανε απίθανη επέμβαση στο πλασέ του Τεττέη, ενώ στο 60’ ο Γιάγκουσιτς βγήκε σε τετ-α-τετ, «έσκαψε» την μπάλα, όμως αυτή πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι της Πάκσι.

Στο 64’ ο νεοεισελθών Μπόντε μετά από φάση διαρκείας είχε ένα γυριστό στο δοκάρι σε μία φάση που είχε γίνει επιθετικό φάουλ στον Πένια.

Η πίεση της Πάκσι που πήρε πολλά πράγματα απ’ τις αλλαγές της, οδήγησε στο 1-2 στο 71’ με την πολύ ωραία ενέργεια και το πλασέ του Μπέντε, ο οποίος νίκησε και Τουμπά, αλλά και τον Ινιάκι Πένια.

Στο 80’ από πολύ ωραία κίνηση και ασίστ του Κοντούρη, ο Πελίστρι έφυγε από πλάγια θέση και πλάσαρε, αλλά ο Κόβαρτσικ απέκρουσε με τα πόδια, ενώ στο 85’ το τελείωμα του Κυριακόπουλου από πλάγια βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της Πάκσι.

ΠΑΚΣΙ (Γκιόργκι Μπόνγκναρ, 3-4-2-1): Κόβατσικ, Σεκσάρντι (46’ Γκιόρφι), Βας, Σαμπό, Λένζερ (81’ Κούζμα), Βιντέκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (62’ Χόρβατ), Χαν (62’ Πέτο), Σάλαϊ (62’ Μπόντε).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (64’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (69’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς, Αντίνο (69’ Παντελίδης), Τεττέη (64’ Ραστόντερ).

 

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