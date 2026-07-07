Παπαδόπουλος για Πεντρόσο: «Έξω ντρέπεται να μιλήσει αλλά μέσα στο γήπεδο είναι νικητής».

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο νέο απόκτημα της ομάδας Φαμπρίτσιο Πεντρόσο.

«Ο Φάμπρι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έξω ντρέπεται να μιλήσει αλλά μέσα στο γήπεδο είναι νικητής. Μπορεί να παίξει σε τέσσερις θέσεις. Στράικερ, αριστερός εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός αλλά και δεξί εξτρέμ λιγότερο. Μπορεί πολύ εύκολα να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Σε τακτικό κομμάτι κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής και ρίχνει πολύ ξύλο στους αμυντικούς».