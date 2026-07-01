Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τις υποθέσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζοέλ Ρόκα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο για την ενίσχυση της άμυνας με τον Ντομίνγκος Ντουάρτε.

Η περίπτωση του Στάνιτς δείχνει να έχει μπει στην τελική ευθεία. Ο 24χρονος μέσος φέρεται να έχει ζητήσει από τη Λουντογκόρετς να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους», πιέζοντας και ο ίδιος για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές των δύο συλλόγων συνεχίζονται, με τη διαφορά να έχει μειωθεί αισθητά. Η βουλγαρική ομάδα αξιώνει περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό της συμφωνίας εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 8 και 10 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Στάνιτς επιθυμεί να βρίσκεται με τη νέα του ομάδα από την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, ωστόσο απομένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Τζιρόνα, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.

Την ίδια στιγμή, ο Ντομίνγκος Ντουάρτε εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Οι επαφές με την πλευρά του Πορτογάλου στόπερ έχουν αναθερμανθεί και στον Ολυμπιακό αισιοδοξούν πως μπορεί να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στο μεταγραφικό κάδρο παραμένει και ο Σοφιάν Άμραμπατ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Μαροκινό μέσο, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Μπέτις, μετρώντας 29 συμμετοχές και δύο γκολ. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωσή του.