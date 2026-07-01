ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τις υποθέσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζοέλ Ρόκα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο για την ενίσχυση της άμυνας με τον Ντομίνγκος Ντουάρτε.

Η περίπτωση του Στάνιτς δείχνει να έχει μπει στην τελική ευθεία. Ο 24χρονος μέσος φέρεται να έχει ζητήσει από τη Λουντογκόρετς να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους», πιέζοντας και ο ίδιος για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές των δύο συλλόγων συνεχίζονται, με τη διαφορά να έχει μειωθεί αισθητά. Η βουλγαρική ομάδα αξιώνει περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό της συμφωνίας εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 8 και 10 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Στάνιτς επιθυμεί να βρίσκεται με τη νέα του ομάδα από την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, ωστόσο απομένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Τζιρόνα, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.

Την ίδια στιγμή, ο Ντομίνγκος Ντουάρτε εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Οι επαφές με την πλευρά του Πορτογάλου στόπερ έχουν αναθερμανθεί και στον Ολυμπιακό αισιοδοξούν πως μπορεί να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στο μεταγραφικό κάδρο παραμένει και ο Σοφιάν Άμραμπατ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Μαροκινό μέσο, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Μπέτις, μετρώντας 29 συμμετοχές και δύο γκολ. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωσή του.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα εμπάργκο μεταγραφών για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιόβιτς και Πήλιου

Ελλάδα

|

Category image

«Έδεσε» Καραμανώλη η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φέρνει στην Κύπρο τον Τζόρντι Κιντιγιά η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του NBA Cup, ποιοι είναι οι όμιλοι

NBA

|

Category image

Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό

World Cup 2026

|

Category image

Κλειστά… χαρτιά και κάλεσμα στήριξης

ΑΕΛ

|

Category image

Βέλγιο-Σενεγάλη: Ιστορική πρώτη συνάντηση με έπαθλο την πρόκριση στους «16»

World Cup 2026

|

Category image

Αγγλία – Κονγκό: Να δρέψει τους καρπούς της πρωτιάς από τον όμιλο

World Cup 2026

|

Category image

Η Τσέλιε άνοιξε τον… δρόμο για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο ξεμούδιασμα με το μυαλό σε άλλο μέτωπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ ο Εμπαπέ και πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ του Μέσ

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη