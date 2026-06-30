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Επίσημη η «βόμβα» με Ντε Φράι για τον Παναθηναϊκό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημη η «βόμβα» με Ντε Φράι για τον Παναθηναϊκό!

Ένας… νερατζούρο, επίσημα στον Παναθηναϊκό! Ο Στέφαν Ντε Φράι είναι και με τη βούλα παίκτης του «τριφυλλιού», ολοκληρώνοντας την τεράστια μεταγραφή για τους «πράσινους»!

Ο Στέφαν Ντε Φράι έπειτα από 8 χρόνια γεμάτα στιγμές, τίτλους, επιτυχίες, διακρίσεις, εμπειρίες και παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού με ελεύθερη μεταγραφή!

Ο Ολλανδός αμυντικός φορά τα πράσινα για να βοηθήσει τα μετόπισθεν στη νέα εποχή του συλλόγου με τον 38χρονο Τζέικομπ Νίστρουπ στην άκρη του πάγκου.

Ο πολύπειρος στόπερ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2027 και παρουσιάστηκε με την πράσινη φανέλα και το… αγαπημένο του πιάνο!

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής «έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα, προσφέροντας εμπειρία, προσωπικότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Στέφαν ντε Φράι. Ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους κι έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα, προσφέροντας εμπειρία, προσωπικότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Ο Στέφαν ντε Φράι γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 στο Όουντερκερκ αν ντεν Άισελ της Ολλανδίας. Άρχισε το ποδόσφαιρο στην ομάδα της γενέτειράς του, VV Spirit, και σε ηλικία δέκα ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Φέγενορντ. Ακολουθώντας όλα τα στάδια των τμημάτων υποδομής, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του τον Ιούλιο του 2009 και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Αγωνίστηκε επί πέντε σεζόν στη Φέγενορντ σε συνολικά 154 αγώνες, φορώντας για ένα διάστημα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Το καλοκαίρι του 2014 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Λάτσιο. Παρέμεινε στη Ρώμη για τέσσερα χρόνια, έχοντας κομβικό ρόλο και καταγράφοντας 118 συμμετοχές με τους Λατσιάλι.

Τον Ιούλιο του 2018 εντάχθηκε στην Ίντερ. Με τους Νερατζούρι καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κερδίζοντας τίτλους και καταγράφοντας πολυάριθμες συμμετοχές στη Serie A, στο Κύπελλο Ιταλίας και στο Champions League. Έπειτα από οκτώ γεμάτες σεζόν στο Τζουζέπε Μεάτσα με 296 παρουσίες σε όλες τις διοργανώσεις, αποχώρησε έχοντας πολύτιμη συνεισφορά στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων Ιταλίας (2021, 2024, 2026), τριών Κυπέλλων (2022, 2023, 2026) και τριών Σούπερ Καπ (2021, 2022, 2023).

Εξαιρετικά θετικό ήταν το αποτύπωμά του και στα Κύπελλα Ευρώπης, όπου αγωνίστηκε 55 φορές με τη φανέλα της Ίντερ, φτάνοντας σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς: δύο φορές στο Champions League (2023, 2025) και μία στο Europa League (2020).

Ο Ντε Φράι είναι διεθνής με την Ολλανδία από τον Αύγουστο του 2012, έχοντας φορέσει 79 φορές το εθνόσημο με την εθνική ανδρών. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, όπου οι Οράνιε κατέλαβαν την τρίτη θέση. Αγωνίστηκε σε όλες τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του τουρνουά. Έλαβε επίσης μέρος στο Euro 2020, στο Μουντιάλ 2022 και στο Euro 2024, όπου είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Ολλανδίας μέχρι τα ημιτελικά. Στον προημιτελικό με την Τουρκία πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Έρχεται στον Παναθηναϊκό, έχοντας στο ενεργητικό του 647 αγώνες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ενώ έχει σκοράρει και 33 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Στέφαν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

 

 

 

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