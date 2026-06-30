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Στο… ακουστικό για Στάνιτς, σιγουριά για Ρόκα ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο… ακουστικό για Στάνιτς, σιγουριά για Ρόκα ο Ολυμπιακός

Οριστικές εξελίξεις (θετικές ή αρνητικές)

Τις οριστικές εξελίξεις (θετικές ή αρνητικές) περιμένουν με Στάνιτς και Ρόκα στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει τρίτη πρόταση στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό και φαίνεται ότι είναι κοντά στα «θέλω» των Βούλγαρων. Υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτήν τη φορά θα ακούσουν το πολυπόθητο «ναι» για τον πρώην άσο του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε, θα καλυφθεί ένα σημαντικό μέτωπο.

Μία άλλη υπόθεση, η οποία δείχνει να βρίσκεται στην τελική της ευθεία είναι αυτή του νεαρού εξτρέμ της Τζιρόνα. Μάλιστα, για τον διεθνή με τις μικρές εθνικές της Ισπανίας υπάρχει όχι απλά αισιοδοξία για θετική έκβαση, αλλά και βεβαιότητα ότι θα βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι είχαν τη Δευτέρα το πρώτο ραντεβού ενόψει της νέας σεζόν.

Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν σημειωθεί απρόοπτο, ο Ολυμπιακός θα στραφεί με περισσότερη θέρμη (χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τώρα επαφές) για να κλείσει τα επόμενα μέτωπα. Ένα από αυτά είναι του χαφ, δίχως να έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη με τον Καντιού αυτήν την περίοδο. Για τον Σόφιαν Άμραμπατ απαιτείται υπομονή, καθώς ο άσος της Φενέρμπαχτσε έχει το μυαλό του αυτήν τη στιγμή στο Μουντιάλ, με το Μαρόκο να έχει κλείσει θέση στους «16» της διοργάνωσης με τη μεγάλη πρόκριση επί της Ολλανδίας στα πέναλτι.

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Ελλαδα

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