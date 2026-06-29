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Και με τη βούλα πράσινος ο Ράστοντερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Και με τη βούλα πράσινος ο Ράστοντερ

Σύντομα τα επίσημα και για Ντε Φράι

Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι με κάθε επισημότητα μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη 4ετία, ώστε να δουλέψει με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και να συνεισφέρει στη γραμμή κρούσης του «τριφυλλιού» από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους «πράσινους» από την Τουν, κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, πέρασε τα ιατρικά τεστ, την Τρίτη το πρωί θα υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά και εν συνεχεία θ’ ανακοινωθεί κι εκείνος.

Ως γνωστόν, επόμενοι στόχοι για τον Παναθηναϊκό ο παίκτης που θ’ αποκτηθεί για το αριστερό άκρο της άμυνας με την περίπτωση του Κρίστιανσεν από τη Λέστερ να μένει πίσω, ενώ και η θέση στο «8» θα λάβει ενίσχυση, αν και εκτός κάδρου βρίσκεται πλέον η υπόθεση του Γένσεν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Ράστοντερ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν. Ο 24χρονος σέντερ φορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την επίθεση, προσφέροντας γκολ, ασίστ και λύσεις μέσα στην περιοχή.

Ο Έλμιν Ράστοντερ γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2001 στο Βέτζικον της Ελβετίας. Αγάπησε από μικρός το ποδόσφαιρο και εντάχθηκε το 2017 στην ακαδημία της Γκρασχόπερ, ακολουθώντας μια ανοδική πορεία μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Τη σεζόν 2021-22 σημείωσε 13 γκολ σε 26 συμμετοχές με την Κ21, κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στις 16 Οκτωβρίου 2020, σε αγώνα της Challenge League (δεύτερη κατηγορία) απέναντι στην Ξαμάξ, ενώ στις 20 Μαρτίου 2022 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Swiss Super League, σε αναμέτρηση με τη Βασιλεία.

Το καλοκαίρι του 2022, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής, παραχωρήθηκε δανεικός στη Βαντούζ, με την οποία κατέγραψε 44 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία του ελβετικού πρωταθλήματος, ενώ πέτυχε και 12 γκολ.

Επέστρεψε στην Γκρασχόπερ το καλοκαίρι του 2023 και έξι μήνες μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Βαντούζ. Οι καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε, τον έφεραν το καλοκαίρι του 2024 με τριετές συμβόλαιο στην Τουν, όπου ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά την πρώτη του σεζόν βοήθησε τη νέα του ομάδα να κατακτήσει τον τίτλο στη δεύτερη κατηγορία και να προβιβαστεί στην ελβετική Super League, ενώ στη συνέχεια υπήρξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ιστορική κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της Τουν. Σε 36 συμμετοχές σημείωσε 15 γκολ και μοίρασε έξι ασίστ, όντας ένας από τους βασικούς συντελεστές του τίτλου.

Καλωσορίζουμε τον Έλμιν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Κατηγορίες

Ελλαδα

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