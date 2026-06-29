Παραμένει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία
ΓΗΠΕΔΟ
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Θα λαμβάνει λιγότερα από εκείνα που όριζε το προηγούμενο συμβόλαιό του
Το ποστάρισμά του στα social media για τον… τελευταίο χορό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, φαίνεται πως ήρθε έπειτα από την οριστική απόφασή του.
Και πλέον, ο Τάισον φαίνεται πως έχει πει το «ναι» προς τον «δικέφαλο του βορρά» ώστε να συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Θεσσαλονίκη, για μια τελευταία ποδοσφαιρική χρονιά.
Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος στα 38 του, αντέχει ακόμα, αποδίδει περίφημα στον αγωνιστικό χώρο και θα είναι παρών στην έναρξη της εποχής Λίσι στον ΠΑΟΚ, μετά το τέλος εποχής με τον Λουτσέσκου.
Ο Τάισον θα λαμβάνει λιγότερα από εκείνα που όριζε το προηγούμενο συμβόλαιό του…