Στον «πάγο» το θέμα Κρίστιανσεν, εξετάζει κι άλλους αριστερούς μπακ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός «παγώνει» για την ώρα την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κι αρχίζει πλέον να εξετάζει άλλες περιπτώσεις αριστερών μπακ, στο πλαίσιο της αναζήτησης του παίκτη που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της πράσινης άμυνας.

Αν και οι συζητήσεις του «τριφυλλιού» με τη Λέστερ (στην οποία ανήκει ο διεθνής Δανός μπακ έως το 2028), είχαν προχωρήσει σημαντικά, οι Άγγλοι άρχισαν να τηρούν μία πολύ πιο σκληρή στάση τα τελευταία δύο 24ωρα, συζητώντας μόνο για απευθείας μεταγραφή κι όχι για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Και μάλιστα σε ένα ποσό που έφτανε τα 5 με 6 εκατ. ευρώ.

Από τον Παναθηναϊκό, δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε τέτοια διαδικασία υψηλού ρίσκου, λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπισε την περσινή σεζόν ο Κρίστιανσεν με το αριστερό γόνατό του.

Γι’ αυτό άλλωστε, απ’ την στιγμή που ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ ήθελε πολύ την απόκτηση του 23χρονου, προσπάθησαν να τον αποκτήσουν με δανεισμό και οψιόν αγοράς, η οποία θα μπορούσε να «ενεργοποιηθεί» εφόσον έπιανε ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, προκειμένου να μειωθεί αντίστοιχα το ρίσκο.

Πλέον με τη Λέστερ να τηρεί μία αταλάντευτη στάση ως προς το status με το οποίο επιθυμεί να παραχωρήσει τον παίκτη, στον Παναθηναϊκός βάζουν στον «πάγο» την περίπτωση του Κρίστιανσεν και στέφονται σε άλλες επιλογές, έχοντας πάντα υπόψην τους και την περίπτωση του Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν με τη Χέρενφεν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ