ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον «πάγο» το θέμα Κρίστιανσεν, εξετάζει κι άλλους αριστερούς μπακ ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον «πάγο» το θέμα Κρίστιανσεν, εξετάζει κι άλλους αριστερούς μπακ ο Παναθηναϊκός

Σκληρή στάση η Λέστερ και δεν... ρισκάρουν στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός «παγώνει» για την ώρα την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κι αρχίζει πλέον να εξετάζει άλλες περιπτώσεις αριστερών μπακ, στο πλαίσιο της αναζήτησης του παίκτη που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της πράσινης άμυνας.

Αν και οι συζητήσεις του «τριφυλλιού» με τη Λέστερ (στην οποία ανήκει ο διεθνής Δανός μπακ έως το 2028), είχαν προχωρήσει σημαντικά, οι Άγγλοι άρχισαν να τηρούν μία πολύ πιο σκληρή στάση τα τελευταία δύο 24ωρα, συζητώντας μόνο για απευθείας μεταγραφή κι όχι για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Και μάλιστα σε ένα ποσό που έφτανε τα 5 με 6 εκατ. ευρώ.

Από τον Παναθηναϊκό, δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε τέτοια διαδικασία υψηλού ρίσκου, λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπισε την περσινή σεζόν ο Κρίστιανσεν με το αριστερό γόνατό του.

Γι’ αυτό άλλωστε, απ’ την στιγμή που ο προπονητής της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ ήθελε πολύ την απόκτηση του 23χρονου, προσπάθησαν να τον αποκτήσουν με δανεισμό και οψιόν αγοράς, η οποία θα μπορούσε να «ενεργοποιηθεί» εφόσον έπιανε ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, προκειμένου να μειωθεί αντίστοιχα το ρίσκο.

Πλέον με τη Λέστερ να τηρεί μία αταλάντευτη στάση ως προς το status με το οποίο επιθυμεί να παραχωρήσει τον παίκτη, στον Παναθηναϊκός βάζουν στον «πάγο» την περίπτωση του Κρίστιανσεν και στέφονται σε άλλες επιλογές, έχοντας πάντα υπόψην τους και την περίπτωση του Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν με τη Χέρενφεν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδοτεί «βόμβα» με Πέδρο Μαρτίνεθ η μπασκετική Ρεάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλει να ενεργοποιήσει… βόμβα τύπου Λορέντζο Ινσίνιε η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Πέτυχε... διάνα το ΑΙ για το Βραζιλία - Ιαπωνία!

World Cup 2026

|

Category image

Με τεράστια ανατροπή πήρε την πρόκριση για τους «16» η Βραζιλία

World Cup 2026

|

Category image

Και με τη βούλα πράσινος ο Ράστοντερ

Ελλάδα

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Η πρώτη μέρα της Ομόνοιας στο Κιέλτσε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λετονία μέρα… πρώτη για τον Άρη: Αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις, εκτός οι τρεις διεθνείς

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι Αρχές ζητούν την παράδοσή του Μπίζλι για τις κατηγορίες περί παράνομου στοιχηματισμού

NBA

|

Category image

Είναι... μεταγραφή και μάλιστα επιπέδου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Πρόδωσε» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο ΜακΙντάιρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο ο Γουίγκινς

NBA

|

Category image

Παραμένει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία

Ελλάδα

|

Category image

Ανεπηρέαστος, κυριαρχικός και ιστορικός Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Έντονο ενδιαφέρον των Ράπτορς για την επιστροφή του Λέοναρντ στο Τορόντο

NBA

|

Category image

Τρομερή η ανακοίνωση της Τσέλσι για Μαρέσκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη