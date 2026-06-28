Έρχεται στην Ελλάδα ο Κάρμο για τον Ολυμπιακό

Ο Νταβίντ Κάρμο μετράει αντίστροφα για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού... Ο διεθνής με την Ανγκόλα κεντρικός αμυντικός αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/6, 05:10), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρολεύκους», στους οποίους μετράει ήδη δύο θητείες.

Συγκεκριμένα, ο γεννημένος στην Πορτογαλία άσος αγωνίστηκε στους Πειραιώτες από τον Ιανουάριο έως το καλοκαίρι του 2024, με τη μορφή του δανεισμού από την Πόρτο, και στη συνέχεια τη σεζόν 2024-25, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Την παρελθούσα σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής Οβιέδο, με την οποία κατέγραψε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με απολογισμό ένα γκολ.

Με την άφιξη του Κάρμο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα μπει στην τελική ευθεία της η δεύτερη επιστροφή στο... λιμάνι του έμπειρου άσου, ο οποίος στις 19 Ιουλίου θα γιορτάσει τα 27α γενέθλιά του, προκειμένου να τεθεί στη συνέχεια στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ