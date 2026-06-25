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Μεταφέρεται τον Σεπτέμβριο το Μεϊγούεδερ - Ζαμπίδης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεταφέρεται τον Σεπτέμβριο το Μεϊγούεδερ - Ζαμπίδης!

Δεν θα διεξαχθεί τελικά η προγραμματισμένη για τις 27 Ιουνίου μάχη ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη Ζαμπίδη.

Στη συνέντευξη Τύπου του event έγινε γνωστό ότι η αναμέτρηση τους θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία που θα διεξαχθεί το event.

«Θέλαμε σας το ανακοινώσουμε όλοι μαζί, μαζί με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη, ότι η διοργάνωση θα μεταφερθεί για λίγες ημέρες παρακάτω, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Σεπτέμβρη. Θα σας δώσουμε την ακριβή ημερομηνία σε λίγες ημέρες», ανέφερε υπεύθυνος της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός πυγμάχος, προέκυψαν κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες στις ΗΠΑ για τις οποίες οφείλει να είναι στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα από χθες είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστές ότι η διαμάχη που είχε με την CSI Sports Events η οποία υπέβαλε αγωγή στη Νέα Υόρκη κατά του Μεϊγουέδερ. Αυτή η εταιρία υποστηρίζει ότι έχει πληρώσει εκατομμύρια σε προκαταβολές για τα αποκλειστικά δικαιώματα δύο παιχνιδιών που υπήρχαν φήμες ότι θα γίνουν, μία με αντίπαλο τον Τάισον και μια με τον Πακιάο.

Μάλιστα ζητούσε τη μη συμμετοχή του σε κανένα άλλο event και στο εν λόγω που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στη χώρα μας.

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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