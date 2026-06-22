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Επίσημο: Στο τιμόνι του ΠΑΟΚ ο Λίσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Στο τιμόνι του ΠΑΟΚ ο Λίσι

Με κεντρικό σύνθημα: «A new chapter begins», ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει το τιμόνι του Δικεφάλου.

Από το αεροδρόμιο, στο Μακεδονία Παλλάς και από εκεί στην Τούμπα και στα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Αλέσιο Λίσι με κάθε επισημότητα, κάνοντας λόγο για μία νέα εποχή.

Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028 ενώ ο Ιταλός τεχνικός θα ανοίξει την αυλαία της νέας σεζόν, έχοντας την πρώτη προπόνηση και γνωριμία με τους παίκτες του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ασπρόμαυρων

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

O 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο και το 2011 μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα.

Έρχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά.

Στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον προπονητή μας, Αλέσιο Λίσι, στη μεγάλη οικογένειά μας.

Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή, με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες.

Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας.»

sdna.gr 

 

 

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