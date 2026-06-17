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Με Πάκσι κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Πάκσι κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός

Η ομάδα δεν έχει κατακτήσει τίτλο στη μεγάλη κατηγορία της Ουγγαρίας.

Την Πάκσι θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον Β΄ προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου επί ουγγρικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30/7 στο ΟΑΚΑ.

Η Πάκσι ιδρύθηκε το 1952, ενώ τα χρώματά της είναι το πράσινο και το άσπρο. Έχει έδρα το "Fehérvári úti Stadion", χωρητικότητας 6.150 θεατών, ενώ φιλοσοφία του συλλόγου είναι να αποκτά μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Τη σεζόν 2025-26 τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να πάρει το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Conference League.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Γκιόργκι Μπόγκναρ, ο οποίος διάγει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Πάκσι. Αρχικά ανέλαβε τα «ηνία» από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως το καλοκαίρι του 2022, ενώ επέστρεψε στο «τιμόνι» της Πάκσι τον Φεβρουάριο του 2023.

Η ομάδα δεν έχει κατακτήσει τίτλο στη μεγάλη κατηγορία της Ουγγαρίας, με τη δεύτερη θέση, στην οποία τερμάτισε τις σεζόν 2010–11 και 2023–24, να είναι η υψηλότερη που έχει πάρει ποτέ στα «μεγάλα σαλόνια». Αντίθετα, η Πάκσι είναι πιο... επιτυχημένη στο Κύπελλο, καθώς πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου το 2024 και το 2025, ενώ έφτασε στον τελικό και το 2022, ωστόσο ηττήθηκε από τη Φερεντσβάρος. Επίσης, την τροπαιοθήκη του συλλόγου κοσμεί και ένα Λιγκ Καπ, το οποίο η Πάκσι κατέκτησε το 2011, παίρνοντας... ρεβάνς από την Ντέμπρετσεν για την απώλεια του τροπαίου στον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης.

Χάρη στην πολύ καλή πορεία της στο πρωτάθλημα της σεζόν 2010-11, η Πάκσι πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League. Ξεκίνησε από τον 1ο προκριματικό γύρο και έφτασε ως τον 3ο, όπου αποκλείστηκε από τη Χαρτς. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ουγγαρίας, επέστρεψε στα προκριματικά του Europa League τη σεζόν 2024-25, όπου αποκλείστηκε από τη ρουμανική Κορβινούλ στον 1ο γύρο, με αποτέλεσμα να «υποβιβαστεί» στο Conference League. Εκεί ξεπέρασε κατά σειρά τα «εμπόδια» των ΑΕΚ Λάρνακας και Μόρναρ, ωστόσο αποκλείστηκε στα πλέι οφ από τη Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Η Πάκσι ξεκίνησε και πέρυσι το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της από τον 1ο προκριματικό του Europa League, όπου αποκλείστηκε από τη ρουμανική Κλουζ, με αποτέλεσμα να συνεχίσει στα προκριματικά του Conference League. Απέκλεισε τη Μάριμπορ στον 2ο γύρο, αλλά το «εμπόδιο» της Πολισία στον 3ο γύρο αποδείχθηκε... αξεπέραστο.

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