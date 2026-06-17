«Κλείδωσαν» στόπερ και χαφ στην ΑΕΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν επικεντρωθεί στις επόμενες κινήσεις που αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως γράφει σήμερα η Live Sport, η Ένωση έχει ουσιαστικά καταλήξει στους βασικούς στόχους της για τις θέσεις του κεντρικού αμυντικού και του αμυντικού χαφ, με στόχο να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν οι δύο μεταγραφές.

Από εκεί και πέρα, από χθες είναι γνωστό πως η περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ δεν απασχολεί τους «κιτρινόμαυρους». Παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα, στην ΑΕΚ δεν φαίνεται να εξετάζουν την υπόθεση του Μαροκινού μέσου, στρέφοντας την προσοχή τους σε διαφορετικές επιλογές.

Αντίθετα, οι άνθρωποι της ομάδας κινούνται μεθοδικά για παίκτες που έχουν ήδη ξεχωρίσει από τη λίστα του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Όπως προκύπτει, οι περιπτώσεις που εξετάζονται αφορούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ταιριάζουν στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει θέσει το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΑΕΚ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στο κέντρο της άμυνας, με την Ένωση να επιδιώκει να καλύψει άμεσα δύο κομβικές ανάγκες του ρόστερ πριν από την έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Την ίδια ώρα, οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν να παρακολουθούν την αγορά και για επιπλέον κινήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διάθεση για βιαστικές αποφάσεις. Η λογική που επικρατεί είναι να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια που έχουν τεθεί και όχι να γίνουν κινήσεις εντυπωσιασμού.