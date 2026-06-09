Οι Σέρβοι αποθεώνουν Νίκολιτς: «Ανταμοιβή για τον τίτλο το νέο συμβόλαιο, δημιούργησε μια αναγέννηση στην ΑΕΚ»

Οι συμπατριώτες του 46χρονου τεχνικού σημειώνουν πως η Ένωση τον επιβράβευσε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και σημειώνουν πως ο Νίκολιτς «δημιούργησε μια πραγματική αναγέννηση στην Αθήνα και οι ηγέτες της ΑΕΚ δεν έχασαν χρόνο να τον εξοπλίσουν μακροπρόθεσμα».

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «nogomania»: «Ανταμοιβή για τον τίτλο! Ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε ιστορικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2029! Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς δημιούργησε μια πραγματική αναγέννηση στην Αθήνα και οι ηγέτες της ΑΕΚ δεν έχασαν χρόνο να τον εξοπλίσουν μακροπρόθεσμα.

Μετά από μια φανταστική σεζόν στην οποία έφερε στους κιτρινόμαυρους τον 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου, ο πρώην προπονητής της Παρτιζάν έλαβε νέο συμβόλαιο με ισχύ έως το 2029! Η υπογραφή «πρωταθλητισμού» του Σέρβου προπονητή προκάλεσε γενικό ενθουσιασμό στους οπαδούς του «Δικεφάλου.

Ο Νίκολιτς απέδειξε για άλλη μια φορά ότι όπου κι αν εμφανιστεί, φέρνει τρόπαια και επιτυχίες. Αφού κατέκτησε τρόπαια με την Παρτιζάν, τη Βιντεότον και τη Λοκομοτίβ Μόσχας στο παρελθόν, τώρα έχει κατακτήσει την Ελλάδα, σπάζοντας την κυριαρχία των αντιπάλων της πόλης. Με αυτό το συμβόλαιο, η διοίκηση της ΑΕΚ του έδωσε απόλυτη εμπιστοσύνη μέχρι το 2029 και τα «κλειδιά» ολόκληρου του αθλητικού τομέα, προκειμένου ο σύλλογος να γίνει ανταγωνιστικός στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή».

sdna.gr