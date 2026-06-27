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Δεν... ανησυχεί καθόλου μαζί του ο Μπεργκ

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Δεν... ανησυχεί καθόλου μαζί του ο Μπεργκ

Ο Γιούρε Μπάλκοβετς αποκτήθηκε προς τα τέλη Ιανουαρίου από την Ομόνοια για να καλύψει το κενό του άτυχου Φώτη Κίτσου.

Και μπορεί αυτοί που τον επέλεξαν να γνώριζαν τι μπορεί να προσφέρει, όμως υπήρχαν και οι επιφυλάξεις. Αυτές ωστόσο ο Σλοβένος τις... εξαφάνισε από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια, αγωνιζόμενος και ως αριστερό μπακ αλλά και ως κεντρικός αμυντικός. Ο 31χρονος ακραίος μπακ ετοιμάζεται να μπει ακόμη πιο αποφασισμένος τη νέα σεζόν και μαζί του δεν ανησυχεί καθόλου ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ξέρει και καλά να αμυνθεί αλλά και να επιτεθεί, παρόλο που δεν έδωσε ασίστ. Κατέγραψε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και έβαλε σημαντικά το λιθαράκι του στην κατάκτησή του. Και περιμένει και αυτός, όπως και οι συμπαίκτες του, την πρόκληση του Champions League.

Στο μεταξύ η προετοιμασία στην Κυπερούντα ολοκληρώθηκε και από τη Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Πολωνία.

Αντίο από Τσέποβιτς

Ο Μάρκο Τσέποβιτς στα 35,5 του χρόνια αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο Σέρβος επιθετικός είχε στεφθεί πρωταθλητής με τους πράσινους το 2020-21, συνεισφέροντας σημαντικά όταν αποκτήθηκε στο δεύτερο μισό της περιόδου. Στον ενάμιση χρόνο παρουσίας του στην Ομόνοια στέφθηκε πρωταθλητής, κυπελλούχος, κατέκτησε ένα Σούπερ Καπ. Kατέγραψε 52 συμμετοχές με το «τριφύλλι», πετυχαίνοντας 17 γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

 

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