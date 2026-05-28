Μεθοδικά και χωρίς πίεση οι μεταγραφικές κινήσεις

Σε αντίθεση με προηγούμενα καλοκαίρια, η ΑΕΚ δείχνει φέτος να διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο το μεταγραφικό της πλάνο, επιλέγοντας να κινηθεί χωρίς πίεση χρόνου και με ξεκάθαρη στρατηγική.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα στην «Ένωση», δίνοντάς της την πολυτέλεια να μην βιαστεί στις κινήσεις της. Με την προετοιμασία να ξεκινά στις 6 Ιουλίου και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για τα μέσα Αυγούστου, υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε οι αποφάσεις να παρθούν με ψυχραιμία.

Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος γνωρίζει άριστα την αγορά και κινείται μεθοδικά, έχοντας πλήρη εικόνα για τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν.

Στην ΑΕΚ αντιλαμβάνονται ότι αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να «κλείσουν» άμεσα, είτε γιατί οι παίκτες περιμένουν τις εξελίξεις είτε γιατί οι ομάδες τους δεν έχουν ανοίξει ακόμη τις διαπραγματεύσεις. Αυτό οδηγεί σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, με στόχο να γίνουν οι σωστές επιλογές και όχι απλώς οι γρήγορες.

Παράλληλα, η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο σε αυτή τη φάση, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παρασυρθεί από τη γενικότερη κινητικότητα της αγοράς. Αντίθετα, θα συνεχίσει να δουλεύει αθόρυβα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει σε ουσιαστικές κινήσεις.