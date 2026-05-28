Προβάδισμα για Λόπεθ και αντίστροφη μέτρηση για deal

Στην τελική ευθεία έχει μπει η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να εμφανίζονται έτοιμοι να ολοκληρώσουν μία από τις βασικές τους μεταγραφικές κινήσεις για το φετινό καλοκαίρι.

Ο 29χρονος μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο αγωνίστηκε κανονικά στον τελικό του Conference League, ωστόσο το μέλλον του φαίνεται να βρίσκεται μακριά από την Ισπανία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι επαφές των Πειραιωτών με την πλευρά του ποδοσφαιριστή έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει παίξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Λόπεθ και τον θεωρεί κομβικό για τη λειτουργία της μεσαίας γραμμής. Ο Βάσκος τεχνικός πιστεύει ότι ο Ισπανός χαφ διαθέτει τα χαρακτηριστικά που λείπουν από το ρόστερ, τόσο σε δημιουργία όσο και σε ένταση στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα και μεθοδικά, καταφέρνοντας να αποκτήσει προβάδισμα έναντι άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων από την Ισπανία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μεταγραφή μπορεί να κλείσει ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Λόπεθ αναμένεται να πάρει λίγες ημέρες άδειας μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τυπικά της συμφωνίας και να φορέσει τα «ερυθρόλευκα».

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στον άξονα, έχοντας την ικανότητα να οργανώνει το παιχνίδι, να μεταφέρει την μπάλα με ασφάλεια και να δίνει ρυθμό στην ομάδα. Παράλληλα, μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «8άρι» όσο και πιο προωθημένα, προσφέροντας ευελιξία στον τρόπο ανάπτυξης.