Στην αγορά για 5+2 κινήσεις με «κλειδί» τον Γιακουμάκη

Σε μια από τις πιο απαιτητικές καλοκαιρινές περιόδους των τελευταίων ετών μπαίνει ο ΠΑΟΚ, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τον χρόνο να πιέζει ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση του κορμού της ομάδας. Παίκτες-κλειδιά όπως οι Μεϊτέ, Μπάμπα και Κεντζιόρα παραμένουν στο κάδρο, με τον Δικέφαλο να επιδιώκει τη σταθερότητα, πάνω στην οποία θα «χτιστεί» η επόμενη μέρα.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη δρομολογηθεί αποχωρήσεις, με περιπτώσεις που δεν βρίσκονται στον βασικό σχεδιασμό να οδηγούνται προς την έξοδο, ώστε να «ανοίξει» χώρος για τις απαραίτητες προσθήκες.

Στο μεταγραφικό πλάνο προβλέπονται τουλάχιστον πέντε βασικές κινήσεις, με ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη δύο, ανάλογα με τις εξελίξεις. Οι θέσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα αφορούν την ενίσχυση της άμυνας με δύο στόπερ, την απόκτηση αριστερού μπακ, αλλά και την προσθήκη ποιοτικών λύσεων στη μεσοεπιθετική γραμμή, τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη γραμμή κρούσης, όπου το όνομα του Γιώργου Γιακουμάκη παραμένει στο τραπέζι. Ο διεθνής επιθετικός αποτελεί μια περίπτωση που απασχολεί σοβαρά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστική εξέλιξη. Οι οικονομικές απαιτήσεις της Κρουζ Αζούλ αποτελούν βασικό «αγκάθι», με τον ΠΑΟΚ να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, όπως αυτό του δανεισμού.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλες επιθετικές επιλογές, ενώ οι άνθρωποι της ομάδας κινούνται μεθοδικά, χωρίς υπερβολές, δίνοντας έμφαση στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις.