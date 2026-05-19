ΑΕΚ: «Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε τις 353.000 ψυχές»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για την ημέρα μνήμης λόγω της γενοκτονίας των Ποντίων.

Τη μνήμη των θυμάτων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου τιμά η ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω ανάρτησης στα social media.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μιας από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του Έθνους μας.

Δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τις 353.000 ψυχές που μαρτύρησαν και χάθηκαν», αναφέρουν οι «κιτρινόμαυροι».

