«Τέλος εποχής» — Πώς σχολιάζουν τα ξένα MME την αποχώρηση Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι

Η είδηση ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια δεκαετία γεμάτη τίτλους και ιστορικές επιτυχίες, έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στα διεθνή MME το τελευταίο 24ωρο.

Εφημερίδες, τηλεοπτικά δίκτυα και μεγάλα αθλητικά sites μιλούν για το «τέλος μιας αυτοκρατορίας», ενώ αρκετοί αναφέρονται ήδη στη δύσκολη «μετά Γκουαρδιόλα εποχή» για τον αγγλικό σύλλογο.

Τα περισσότερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «τέλος μιας χρυσής δεκαετίας», με αρκετούς αναλυτές να θεωρούν πως η απόφαση έχει ουσιαστικά παρθεί και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Παράλληλα, τα βρετανικά media συνδέουν ήδη την επόμενη μέρα της Σίτι με τον Έντσο Μαρέσκα ενώ στα social media οι φίλαθλοι μιλούν ανοιχτά για «το τέλος μιας εποχής» στην Premier League.

O πρώην τεχνικός των Μπάγερν και Μπαρτσελόνα πανηγύρισε με τους «Πολίτες» 6 πρωταθλήματα και διεκδικεί το 7ο, 3 FA Cup, 3 Community Shield, πέντε League Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά και 1 Champions League (2022-23).

Αναλυτικά οι τίτλοι των κορυφαίων ξένων ΜΜΕ:

BBC Sport:

«Η αρχή του τέλους για τον Γκουαρδιόλα;»

The Guardian:

«Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν»

New York Post:

«Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αφήσει τη Σίτι μετά από μία δεκαετία γεμάτη τίτλους»

Sky Sports:

«Το μέλλον του Γκουαρδιόλα παραμένει αβέβαιο ενόψει της πιο κρίσιμης εβδομάδας της σεζόν»

NBC Sports:

«Ο Γκουαρδιόλα αναμένεται να φύγει από τη Σίτι μετά το τέλος της φετινής Premier League»

El País (Ισπανία):

«Ο Γκουαρδιόλα ολοκληρώνει την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από δέκα χρόνια»

The Independent:

«Σοκ στη Σίτι — Ο Γκουαρδιόλα φεύγει στο τέλος της χρονιάς»

AFP

«Ο Γκουαρδιόλα αποχωρεί από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν, σύμφωνα με αναφορές»

