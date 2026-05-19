ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσα σε... δευτερόλεπτα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσα σε... δευτερόλεπτα!

Στη Μάντσεστερ Σίτι φημολογείται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος ήρθε σε απόλυτη συμφωνία για τη διαδοχή του Πεπ Γκουαρδιόλα, μέσα σε λιγότερο από… πέντε δευτερόλεπτα! Τριετές το συμβόλαιο, το επιβεβαίωσε ο Fabrizio Romano!

Για απόλυτη συμφωνία της Μάντσεστερ Σίτι με τον Έντσο Μαρέσκα κάνουν λόγο αγγλικά Μέσα, με το TalkSport, αλλά και τον Fabrizio Romano να αποκαλύπτουν πως αποτελούσε εξαρχής τη βασικότερη επιλογή για τη διαδοχή του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο των «πολιτών» στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, και ο τέως προπονητής της Τσέλσι είναι ο άνθρωπος που όλα δείχνουν πως θα αναλάβει το έργο να τον αντικαταστήσει.

Δεν είναι απλό. Σίγουρα δεν θα είναι. Πόσω δε μάλλον, όταν συζητάμε για το απόλυτο «τέλος εποχής» στο «Έτιχαντ», για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρόλα αυτά, το βασικότερο ζήτημα ήταν να δεχθεί ο Μαρέσκα. Και αυτό συνέβη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα τηλεφώνημα, ένα «ναι» που του πήρε 2,43 δευτερόλεπτα να το σκεφτεί, όπως διαρρέεται στον αγγλικό Τύπο.

Όλα αποτελούν θέμα… ημερών!

england365.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα κασκόλ των πρωταθλητών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεμένος» στον Άρη ο Κακουλλής

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ματθαίου: «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7000 για τον τελικό κυπέλλου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τέλος εποχής» — Πώς σχολιάζουν τα ξένα MME την αποχώρηση Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Τέλος έξι παίκτες

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσα σε... δευτερόλεπτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Σωφρονίου από τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πολύ αστείο, ας πάω Μουντιάλ με Νεϊμάρ και όχι Ζοάο Πέδρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός Μουντιάλ ο Ζοάο Πέδρο, είχε μαζευτεί στο σπίτι η οικογένειά του για να… πανηγυρίσει μαζί του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: «Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε τις 353.000 ψυχές»

Ελλάδα

|

Category image

«Ο Ζμέρχαλ επιστρέφει Τσεχία»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λάρνακα - Δασάκι: Αναβαθμίσεις 60 εκατ. ευρώ σε τρία προσφυγικά γήπεδα

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Μία τελευταία παράσταση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτρεμε η φωνή του Αρτέτα: «Σας περιμένω στην Πάλας και τη Βουδαπέστη!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη