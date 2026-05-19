Οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσα σε... δευτερόλεπτα!

Στη Μάντσεστερ Σίτι φημολογείται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος ήρθε σε απόλυτη συμφωνία για τη διαδοχή του Πεπ Γκουαρδιόλα, μέσα σε λιγότερο από… πέντε δευτερόλεπτα! Τριετές το συμβόλαιο, το επιβεβαίωσε ο Fabrizio Romano!

Για απόλυτη συμφωνία της Μάντσεστερ Σίτι με τον Έντσο Μαρέσκα κάνουν λόγο αγγλικά Μέσα, με το TalkSport, αλλά και τον Fabrizio Romano να αποκαλύπτουν πως αποτελούσε εξαρχής τη βασικότερη επιλογή για τη διαδοχή του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο των «πολιτών» στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, και ο τέως προπονητής της Τσέλσι είναι ο άνθρωπος που όλα δείχνουν πως θα αναλάβει το έργο να τον αντικαταστήσει.

Δεν είναι απλό. Σίγουρα δεν θα είναι. Πόσω δε μάλλον, όταν συζητάμε για το απόλυτο «τέλος εποχής» στο «Έτιχαντ», για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρόλα αυτά, το βασικότερο ζήτημα ήταν να δεχθεί ο Μαρέσκα. Και αυτό συνέβη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα τηλεφώνημα, ένα «ναι» που του πήρε 2,43 δευτερόλεπτα να το σκεφτεί, όπως διαρρέεται στον αγγλικό Τύπο.

Όλα αποτελούν θέμα… ημερών!

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

