Βολτεμάντε o... αντί-Γκιρασί στη Ντόρτμουντ

Ρεπορτάζ στη Γερμανία αναφέρει ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα κινηθεί για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε από τη Νιούκαστλ, για να καλύψει το κενό του Σερού Γκιρασί.

Τη δυσαρέσκεια της Νιούκαστλ για τον Νικ Βολτεμάντε σκοπεύει να εκμεταλλευτεί η Μπορούσια Ντόρτμουντ, προκειμένου να κάνει τη… δουλειά της και να καλύψει το διαφαινόμενο κενό του Σερού Γκιρασί.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της «Bild», καταγράφοντας την πρόθεση της ομάδας της βόρειας Αγγλίας να παραχωρήσει το καλοκαίρι τον Γερμανό επιθετικό, παρά τα 80 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε πέρυσι για να τον αποκτήσει από την Στουτγκάρδη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο ίδιος ο Βολτεμάντε δεν είναι ευχαριστημένος από την ζωή στο νησί, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και βρίσκεται ήδη σε επαφές με τους Βεστφαλούς.

Μια συμφωνία που φαίνεται να βολεύει όλους τους εμπλεκόμενους και δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, έστω και με τη μορφή του δανεισμού, αφού ο 24χρονος διεθνής επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Βόλτεμαντε μετράει στο ενεργητικό του 11 τέρματα και πέντε ασίστ μετά από 52 εμφανίσεις με τις «καρακάξες» τη φετινή σεζόν σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

