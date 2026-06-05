Τον γουστάρει και θα τον περιμένει!

Ήταν γνωστό ότι ο Χένινγκ Μπεργκ γουστάρει αυτά που μπορεί να δώσει ο Φώτης Κίτσος. Συχνά στα σχόλιά του ο Νορβηγός προπονητής εκθείασε τις εμφανίσεις του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, μέχρι ενός σημείου στην περσινή περίοδο ήταν πρώτος σε λεπτά συμμετοχής.

Ο τραυματισμός του, όμως, τον Ιανουάριο, στέρησε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να καταγράψει κι άλλο χρόνο στη συνέχεια, κι από τον προπονητή μία σημαντική μονάδα στο πλάνο του. Μπορεί ο Κίτσος να θέλει ακόμη χρόνο για να επιστρέψει, αλλά οι πράσινοι, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, χθες επισημοποίησαν ότι θα παραμείνει στο «Ηλίας Πούλλος» μέχρι το 2029. Σημειώνεται ότι πριν από την αναθεώρηση το συμβόλαιο ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2027.

«Μια ατυχία, όταν βρισκόταν στο κορυφαίο σημείο της μέχρι στιγμής καριέρας του, σταμάτησε προσωρινά την πορεία του Φώτη, ωστόσο πείσμωσε, δουλεύει σκληρά και έχοντας δίπλα του την οικογένεια της Ομόνοιας προετοιμάζεται για την επιστροφή του». Υπενθυμίζεται ότι ο Ελλαδίτης άσος είχε υποστεί πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το διάστημα της αποθεραπείας του θα κρατήσει για 9-12 μήνες.