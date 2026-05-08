Το μήνυμα του Μάνταλου για την πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του BCL

Η μπασκετική ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League, επικρατώντας της Μάλαγα στην Μπανταλόνα, με τον Πέτρο Μάνταλο να αποθεώνει την προσπάθεια της ομάδας.

Ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής Ένωσης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα story την ανάρτηση της Ομοσπονδίας, εκφράζοντας τη στήριξη και τον θαυμασμό του προς τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες της ΑΕΚ για τη μεγάλη επιτυχία.

Το Instagram story του Πέτρου Μάνταλου:

Οι «κιτρινόμαυροι» θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας τους στη διοργάνωση, στο Palau Municipal d'Esports της Μπανταλόνα, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει τον κόσμο στο πλευρό της μαζικά.

Το παιχνίδι του τίτλου απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους αναμένεται να κάνει τζάμπολ το βράδυ του Σαββάτου (09/05, 21:00).

Athletiko.gr