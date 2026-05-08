Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Νοκ άουτ έως το τέλος της σεζόν Ίνγκασον και Πελίστρι!

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σβέριρ Ίνγκασον έχει διάστρεμμα στην ποδοκνημική και ο Φακούντο Πελίστρι θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα τρία ματς

Δύο ακόμα προβλήματα τραυματισμών ήρθαν να προστεθούν στον… ταλαιπωρημένο ούτως ή άλλως Παναθηναϊκό!

Ο λόγος για τους Ίνγκι Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι, που υποβλήθηκαν αμφότεροι σε εξετάσεις. Σε αυτές, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι ο μεν Ισλανδός αμυντικός έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική.

Ο δε Ουρουγουανός εξτρέμ θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα φυσικά αμφότεροι να τίθενται νοκ άουτ για τις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις του «τριφυλλιού» στα playoffs της Stoiximan Super League!

Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ συνεχίστηκε σήμερα (08/05) με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα των «πράσινων» ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κάτρης ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό, που επίσης δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ.

