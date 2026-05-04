Μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη για τον πρώην παίκτη της ΑΕΛ, Πίτι

Σε περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη μπλέχτηκε ο Φρανθίσκο Μεδίνα Λούνα, γνωστός ως Πίτι, με τον πρώην ποδοσφαιριστή των Λαμίας και ΑΕΛ να καταδικάζεται στην Ισπανία για βανδαλισμό. Ο Πίτι είναι γνωστός και στο κυπριακό κοινό από το πέρασμά του στην ΑΕΛ Λεμεσού.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022, όταν ο 45χρονος προσέγγισε όχημα σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου και προκάλεσε φθορές χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

Το αυτοκίνητο ανήκε στον πρόεδρο της Ατλέτικο Πίντο, Χοσέ Μαρία Γκαρθόν, ο οποίος την ίδια ημέρα είχε αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου.

Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίησή του και τελικά στην καταδίκη του από το Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Πίτι αποδέχθηκε την ευθύνη για την πράξη του, με την ποινή να περιλαμβάνει χρηματικό πρόστιμο έξι μηνών (550 ευρώ μηνιαίως), καθώς και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Ο Ισπανός είχε αγωνιστεί στηn Ελλάδα με τη φανέλα της Λαμίας και της ΑΕΛ, αφήνοντας το στίγμα του, ενώ είχε διατελέσει και τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Φθιώτιδας.