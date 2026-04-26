Θα γυρίσει… όλο το Ηράκλειο η κούπα - Η γιορτή του ΟΦΗ στην πόλη!

Ο ΟΦΗ θέλει όλοι να δουν το τρόπαιο, το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου και πρώτο μετά το '87. Για τον λόγο αυτό δεν προγραμματίστηκε κάποια εκδήλωση για την Κυριακή, την επομένη του θριάμβου επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά αυτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Οι Κρητικοί θα γυρίσουν όλο το Ηράκλειο με πούλμαν, έχοντας το τρόπαιο σε περίοπτη θέση ώστε να το δουν όλοι οι φίλοι της ομάδας. Περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η αναχώρηση από το Γεντί Κουλέ, με πορεία προς το κέντρο της πόλης.

Η ακριβής διαδρομή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς συνεχίζονται οι συνεννοήσεις με τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Τροχαία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το πούλμαν με το τρόπαιο θα περάσει από την Πλατεία Ελευθερίας και από διάφορα άλλα κεντρικά σημεία του Ηρακλείου.

