Ο Έλληνας διεθνής φαίνεται πως άθελά του δημιούργησε αναστάτωση, οδηγώντας τον Ισπανό τεχνικό στην απόφαση να εξετάσει νέους περιορισμούς για τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Τζόλης είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με το Fantasy Premier League, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει τη δική του ομάδα με την ονομασία «Tzatziki FC». Η αγάπη του για το δημοφιλές παιχνίδι, ωστόσο, φαίνεται πως αυτή τη φορά τον έφερε σε δύσκολη θέση, καθώς μια κίνησή του έγινε αντικείμενο συζήτησης πριν από σημαντική αναμέτρηση της ομάδας.

Η επιλογή του Έλληνα άσου να συμπεριλάβει τον εαυτό του στο Fantasy θεωρήθηκε πως μπορούσε να αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με την αγωνιστική του κατάσταση και την παρουσία του στα πλάνα του προπονητή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ένδειξη επιβεβαιώθηκε, καθώς ο Τζόλης βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ απέναντι στη Λίβερπουλ, επιστρέφοντας στη δράση μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας.

Το θέμα έφτασε μέχρι την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Αρτέτα, ο οποίος παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει απασχολήσει αρκετούς, ακόμη και το οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα θα κινηθεί προς τη θέσπιση νέων κανόνων για την προστασία των πληροφοριών.

Οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα

«Με τον Χρήστο, με την ομάδα, ακόμη και με τα παιδιά μου! Με ρωτούν συνεχώς γι' αυτό, επειδή θέλουν να ξέρουν. Είναι ένα θέμα που συζητιέται», ανέφερε αρχικά ο προπονητής της Άρσεναλ.

«Αυτά είναι τα πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας αυτή την περίοδο. Είναι κάτι καινούργιο. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά και πρέπει να θεσπίσουμε νέους κανόνες. Προφανώς, η εμπιστευτικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, επειδή έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με όσα προσπαθείς να κάνεις.

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί».

Ο Αρτέτα επιβεβαίωσε, μάλιστα, πως πλέον οι παίκτες θα έχουν περιορισμούς σε ό,τι αφορά την επιλογή τους στο Fantasy Premier League, όταν ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο να μην μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τον εαυτό τους στις ομάδες τους.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς πως ο ίδιος ο Τζόλης είχε αποκαλύψει μετά τη νίκη της Άρσεναλ επί της Κόβεντρι στην πρεμιέρα πως είχε επιλέξει τον εαυτό του στο παιχνίδι, συγκεντρώνοντας έξι βαθμούς και φορώντας μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Fantasy ομάδας του.

Όπως είχε πει χαρακτηριστικά στο DAZN:

«Πήρα τρεις βαθμούς για την ασίστ, έναν βαθμό για το μηδέν στην άμυνα και δύο βαθμούς λόγω των λεπτών συμμετοχής μου. Επομένως, έξι βαθμούς συνολικά. Και είχα βάλει τον εαυτό μου αρχηγό!»

sdna.gr