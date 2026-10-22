Χαμόγελα με Τζόλη στην Άρσεναλ

Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από το στρατόπεδο της Άρσεναλ σχετικά με την κατάσταση του Χρήστου Τζόλη. Ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος έχει κερδίσει από πολύ νωρίς τις εντυπώσεις των οπαδών των «κανονιέρηδων» με τις εμφανίσεις του, σημειώνει εντυπωσιακή πρόοδο στην αποθεραπεία του.

Το πρόβλημα του τραυματισμού του φαίνεται πως ξεπερνιέται σταδιακά καθώς αναμένεται να περάσει από νέα ιατρική αξιολόγηση εντός της εβδομάδας προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Παρότι οι πιθανότητες παραμένουν περιορισμένες, το σενάριο να συμπεριληφθεί στην αποστολή στην προσεχή αναμέτρηση του Σαββάτου (24/10) απέναντι στην Έβερτον δεν έχει αποκλειστεί εντελώς.

Σε κάθε περίπτωση το σημαντικότερο είναι πως η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του 24χρονου Έλληνα στα γήπεδα της Premier League έχει ξεκινήσει και μάλιστα ταχύτερα από το αναμενόμενο.

gazzetta.gr