Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στον «αέρα» ο Κάρικ - Τα ονόματα που εξετάζονται για τον πάγκο

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» να προβληματίζεται έντονα από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας μετά και την τελευταία βαριά ήττα από την Κόμο με 4-1 και να εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Άγγλος προπονητής αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για κάποια επικείμενη αλλαγή.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και στελέχη που θεωρούν ότι ο Κάρικ αξίζει περισσότερη πίστωση χρόνου, επισημαίνοντας πως οι συνεχείς αλλαγές προπονητών τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν οδηγήσει στην επιθυμητή αγωνιστική ανάκαμψη.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το μέλλον του Κάρικ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες.

Όπως αναφέρει το BBC, οι Έντι Χάου, Αντόνιο Κόντε και Γιούλιαν Νάγκελσμαν εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων».

Παράλληλα, οι Ουνάι Έμερι και Φάμπιαν Χίρτσελερ βρίσκονται επίσης ψηλά στην εκτίμηση των ανθρώπων του συλλόγου.

sport-fm.gr