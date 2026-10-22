Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσουν, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω»

Μηνύματα που φέρεται να αποτυπώνουν προσπάθειες χειραγώγησης αγώνων, καταγγελίες για χρηματικές παροχές σε διαιτητές και μαρτυρίες για οικονομικές συναλλαγές με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των αναμετρήσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο για πιθανή εμπλοκή κατηγορούμενων διαιτητών περιλαμβάνονται παιχνίδια του Προμηθέα Πατρών με αντιπάλους, μεταξύ άλλων, τον ΠΑΟΚ, τον Αρη και την ΑΕΚ, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και συγκεκριμένα τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία και να αποτυπώνουν την πρόθεση παρέμβασης στην έκβαση αγώνων. Σε ένα από αυτά, το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία, φέρεται να αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η (όνομα ομάδας), θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Σε άλλο μήνυμα, που φέρεται να απέστειλε κατηγορούμενη διαιτητής προς τον επιχειρηματία που προχώρησε σε καταγγελίες, ζητείται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κανονιστεί διαμονή σε πολυτελές θέρετρο. Κατά τις ίδιες πηγές, η κράτηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο το 2018 έχει επιβεβαιωθεί.

Οι καταθέσεις των δύο βασικών μαρτύρων

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραματίζουν οι καταθέσεις δύο μαρτύρων, στις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά και οικονομικές συναλλαγές.

Ο πρώτος, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β΄ κατηγορίας, κατά την περίοδο από το 2018 έως το 2026. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, λάμβανε από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διαιτητεύσει συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Ως αντάλλαγμα, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν λάμβανε χρήματα, αλλά εξακολουθούσε να ορίζεται σε σημαντικούς αγώνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο διαιτητής έχει προσκομίσει και μηνύματα, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του.

Ο δεύτερος μάρτυρας-κλειδί, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της Β΄ κατηγορίας, φέρεται να έχει περιγράψει δύο διαφορετικές περιπτώσεις οικονομικών παροχών από τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρώην πρόεδρο του Προμηθέα. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι έλαβε ποσό 50.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο ως οικονομική βοήθεια, με σκοπό την ενίσχυση και την αγωνιστική άνοδο της ομάδας του, χωρίς να του ζητηθεί στη συνέχεια η επιστροφή των χρημάτων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι στον επόμενο αγώνα ορίστηκε μια γυναίκα κατηγορούμενη διαιτητής, στην οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας του. Η φερόμενη καταβολή παρουσιάζεται στην κατάθεσή του ως «ευχαριστώ» για την εξυπηρέτηση που είχε προηγουμένως προσφέρει στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Παράλληλα, ο ίδιος μρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι το 2016 έλαβε, μέσω τρίτου προσώπου, επιπλέον 100.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο, προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, στόχος ήταν να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία, υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Λιόλιου.

Καταγγελία για δεύτερο αγώνα στο εξωτερικό

Στη δικογραφία εμφανίζεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και κατάθεση πρώην διαιτητή, ο οποίος αναφέρεται σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε αγώνα εκτός Ελλάδας το 2021.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, συνάδελφός του από το εξωτερικό κατήγγειλε ότι δέχθηκε πρόταση από κατηγορούμενο, με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ, προκειμένου να διευθύνει την αναμέτρηση με συγκεκριμένο τρόπο.

kathimerini.gr