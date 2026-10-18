Ράτζκοφ: «Δύσκολο να πω κάτι παραπάνω μετά από τέτοιο παιχνίδι»

Διαβάστε όσα ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία (1-1) με την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ.

«Είχαμε πολύ καλή απόδοση, αλλά πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Δύσκολο μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι να πω κάτι παραπάνω».

Ερωτηθείς αν ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Άρη, είπε:

«Με ρωτάτε κάθε βδομάδα αν ήταν η καλύτερη. Η απάντηση είναι όχι, απλά κάνουμε βήματα προς τα μπροστά. Πιστεύω μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα και να είμαστε αποτελεσματικοί. Ίσως πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο από τους αντιπάλους. Σέβομαι τον αντίπαλο, έχει ποιότητα και εμπειρία όμως επικεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας. Τα παιδιά έβγαλαν αυτοπεποίθηση. Θα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Για μένα η εμφάνιση ήταν πολύ καλή. Ήταν αυτό που είχαμε σχεδιάσει, δεν μας βγήκαν τα τελειώματα. Θα έρθουν και τα καλύτερα τελειώματα. Βλέπω πως δουλεύει η ομάδα. Για μένα είναι θέμα χρόνου».