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Ελ Μαέστρο: «Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα, ούτε η θέση μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Απογοητευμένος ο προπονητής της Ανόρθωσης

Λιτές αλλά με νόημα οι δηλώσεις του προπονητή της Ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του (1-0) από την Ομόνοια 29ης Μαΐου στην Περιστερώνα, που την έφερε στην τελευταία θέση.

Συγκεκριμένα ανέφερε...

«Το αποτέλεσμα δεν είναι αποδεκτό, όπως ούτε η θέση που έχουμε στη βαθμολογία. Μας έλειψαν αρκετά πράγματα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε και να γυρίσουμε την κατάσταση».

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