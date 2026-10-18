Ελ Μαέστρο: «Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα, ούτε η θέση μας»

Λιτές αλλά με νόημα οι δηλώσεις του προπονητή της Ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του (1-0) από την Ομόνοια 29ης Μαΐου στην Περιστερώνα, που την έφερε στην τελευταία θέση.

Συγκεκριμένα ανέφερε...

«Το αποτέλεσμα δεν είναι αποδεκτό, όπως ούτε η θέση που έχουμε στη βαθμολογία. Μας έλειψαν αρκετά πράγματα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε και να γυρίσουμε την κατάσταση».